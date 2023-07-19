"FETÖ akademide hala etkin" Prof. Dr. Ali Gür'den önemli uyarılar!

"FETÖ akademide hala etkin..." Bu önemli tespiti FETÖ üzerine çalışmalarıyla bilinen Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptı. Örgütün öncelikli hedefinin genç nesil olduğuna dikkat çeken Gür, "Okuyan, araştıran, düşünen ve sorgulayan neslin önü açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele devam ediyor ancak örgüt akademide hala varlığını sürdürüyor.

FETÖ üzerine çalışmalarıyla bilinen Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, FETÖ'nün akademide nasıl etkin olduğunu anlattı.

"Vaizlikten Teröristliğe Bir İhanetin Portresi” kitabını yazan Gür, örgütün öncelikli hedefinin genç nesil olduğunu vurguladı. 2008 yılında yapılan rektörlük seçimlerindeki FETÖ rolüne dikkat çekti.

Gür, "Okuyan, araştıran, düşünen ve sorgulayan neslin önü açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün aktif olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Gür, önemli uyarılar yaptı.

# fetö # Ali Gür

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