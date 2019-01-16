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FETÖ çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı

FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararında örgütün nihai amacının cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu belirtildi

FETÖ çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı

FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi

FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararında, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı ifade edildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #çatı davası
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