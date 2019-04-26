Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iadesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin 5 Nisan'dan beri bu ülkede gözaltında olduğu öğrenildi. FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Brezilya'da gözaltına alınmasının ardından ABD'de bulunan FETÖ'nün Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin bu ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iade edilmesini istediği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan tarihinden beri gözaltında olduğu öğrenildi.



Brezilya yetkili makamlarına göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 19 Mart'ta Sipahi'nin gözaltına alınmasına karar verdi.



Brezilya polisinin medyaya da yansıyan tutanağına göre, FETÖ üyesi Sipahi, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan'da Guarulhos Havaalanı'nda Brezilya Federal Polisi tarafından gözaltına alındı.



O tarihten beri gözaltında tutulan Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade talebi, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.



Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Edson Fachin, Sipahi'nin 3 Mayıs günü saat 10.00'da mahkemede dinlenilmesine karar verdi.



Brezilya Adalet Bakanlığının kendi internet sitesinde yer alan kamuya açık bilgilere göre, 2007 yılından beri bu ülkede yaşayan Ali Sipahi, 13 Ekim 2016 tarihinde Brezilya vatandaşlığına geçti.



FETÖ'NÜN İMAMI, DÖNMEYE KORKUYOR



ABD'de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin, FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Sao Paulo'nun Guarulhos havaalanında gözaltına alınmasının ardından bu ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre, FETÖ'nün Sao Paulo kentinde bulunan kültür merkezinin kurucusu ve başkanı olan Göktepe, Ali Sipahi'nin 5 Nisan tarihinde gözaltına alınmasının ardından, 9 Nisan'daki Brezilya'ya dönüşünü süresiz erteledi. Göktepe, "Guarulhos'a indiğimde, Ali'ye olduğu gibi tutuklanmaktan korkuyorum." ifadesini kullandı.



Göktepe, FETÖ'nün Sao Paulo'daki söz konusu kültür merkezinin yaklaşık 100 FETÖ üyesine Brezilya'dan iltica talebinde bulunmak için yardımcı olduğunu anlattı.



Zaman gazetesinin eski Brezilya muhabiri ve FETÖ üyesi Kemal Ergin de Brezilya'ya iltica ederek vatandaşlık veya daimi oturum almış yüzlerce kişinin Sipahi'nin durumuna düşmekten korktuklarını belirtti.



Öte yandan, bir yıl önce Brezilya'dan kaçarak Kanada'ya yerleşen Sao Paulo'daki kültür merkezinin eski yöneticilerinden Yusuf Eleman, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Buraya geldim, çünkü beni burada takip etmeleri daha zor." dedi.