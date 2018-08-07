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FETÖ'cü Ekrem Dumanlı Perinçek'i hedef aldı, tarikatları savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının kilit isimlerinden olan ve ABD'de kaçak hayatı yaşayan Ekrem Dumanlı, yayımladığı bir videoda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alırken Türkiye’deki tarikat ve cemaatleri AKP’ye karşı ayaklanmaya çağırdı.

FETÖ'cü Ekrem Dumanlı Perinçek'i hedef aldı, tarikatları savundu

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti hakkında çok ağır ifadeler kullanan FETÖ’cü Dumanlı, yapılan operasyonlar sonrasında tutuklanan Adnan Oktar ve grubu ile Alparslan Kuytul ve Cemaati'ne sahip çıktı. FETÖ firarisi Dumanlı, sözlerinin devamında Süleymancılar Cemaati’nden de övgüyle söz etti.

'PERİNÇEK'İN RÜYASINI ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRDİ'
FETÖ’cü Dumanlı tarikat ve cemaatlere dialog çağrısı yaparken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de şu sözlerle hedef aldı:
“Türkiye işgal edilseydi ne olurdu? Okulları kapatılırdı, tarikatları, cemaatleri kapatıldı. Hapse atılırdı insanlar, işkence yapılırdı. Hayırsever insanların mallarına el konurdu. Şimdi bu yapılanların hepsi Doğu Perinçek’in rüyasıydı, Erdoğan gerçekleştirdi. Perinçek bunu tek başına yapabilir miydi, yapamazdı. Perinçek gibi kafalar, eski Maocular, şimdi Rusçular, eski komünistler şimdi ulusalcılar bunun milyonda birini yapamazdı; yapmaya cesaret edemezdi. Ama İslamcılık kisvesi altında başına sardığı bir sarık, üstüne aldığı bir cübbe ile Müslüman görünümlü bir şekilde gelip insanların alın teriyle yaptıkları mallarına el koydular.” Odatv

Etiketler; #fetö #ekrem dumanlı #doğu perinçek
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