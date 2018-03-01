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FETÖ'cü Enes Kanter hakaret iddiasıyla yargılanıyor

FETÖ'cü Enes Kanter'in sosyal medya üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı

FETÖ'cü Enes Kanter hakaret iddiasıyla yargılanıyor

ABD'de yaşayan FETÖ şüphelisi Enes Kanter'in Twitter üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "Hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanık Enes Kanter ve avukatı katılmadı. Hidayet Türkoğlu'nu ise avukatı temsil etti. Söz alan Türkoğlu'nun avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Kanter'in başka bir suçtan hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. 

Suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle Türkoğlu'nun avukatının müdahillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. 

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yazdıklarına yer veriliyor. İddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtildi. İddianamede Kanter'in, "Alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Enes Kanter #fetö
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