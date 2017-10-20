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FETÖ'cü eşini ziyarete gelen kişinin üzerinde SIM kart bulundu

Edirne'de, FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklu eşini ziyarete gelen kişinin üzerinde SIM kart ele geçirildi.

FETÖ'cü eşini ziyarete gelen kişinin üzerinde SIM kart bulundu

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan tutuklu eşini ziyarete gelen kişinin üzerinde SIM kart ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne F tipi kapalı cezaevinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan C.İ'yi ziyaret gelen P.Ç.İ'nin, x-ray cihazından geçirilen montunun cebinde SIM kart bulundu.

P.Ç.İ hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #edirne
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