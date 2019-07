FETÖ'cü kaymakam ve emniyet amirinin 'takiyesi' tutmadı

Gaziantep'te, FETÖ soruşturması kapsamında hapis cezasına çarptırılan eski kaymakam Taşkaya ile eski emniyet amiri Gayretli hakkındaki gerekçeli kararda, sanıkların takiye kültürüyle kendilerinin FETÖ/PDY üyesi olduklarını sakladıkları belirtildi.

Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi sırasında emrindekilere "askere karşı gelinmemesi" yönünde talimat veren ve yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski kaymakam Celalettin Taşkaya ile 9 yıl hapis cezası verilen eski emniyet amiri Muhammed Can Gayretli hakkındaki gerekçeli kararda, sanıkların davranışlarının gizlilik ve takiye kültürünü kuruluş felsefesi olarak belirleyerek yıllar yılı kendini saklamayı başarmış olan FETÖ/PDY'nin yapısına uygun olduğu belirtildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski Alacakaya kaymakamı Celalettin Taşkaya ile 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Alacakaya emniyet amiri Muhammed Can Gayretli hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Esasa ilişkin mütalaa, sanıkların yargılama aşamasındaki savunmaları ve tanık beyanlarının bulunduğu 49 sayfalık gerekçeli kararda, "terör örgütüne üye olmak" suçunun açıklaması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan eylemlere de yer verildi.

Sanık Taşkaya'nın Malatya'da üniversite öğrencisi olduğu dönemde, polis kolejindeki öğrencilerin örgütsel takibini yaptığı, 2007-2008 yıllarında Ankara'da örgüt evinde kalarak "sınav çalışma evi" sorumlusu olduğu belirtilen kararda, sanığın Alacakaya Kaymakamı olarak görev yaptığı 15 Temmuz 2016 gecesinde, ilçe emniyet amiri sanık Gayretli ile yaptığı telefon görüşmelerinde "askerlerin, emniyete gelmesi halinde herhangi bir mukavemet gösterilmemesi" yönünde talimat verdiği bilgisi yer aldı.



Sanıklar arasında yapılan telefon görüşme kayıtları şöyle:

"Hani şey dedim, yani bak sonra ilden talimat gelir, jandarmayla şey yapın, sakın ha öyle şeylere girmeyin. Arkadaşlara da söyle yani. Bazı ilçelerde biraz önce kaymakamlarla da görüştüm böyle bir saçma sapan müdürler talimat vermiş de hani haberin olsun diye diyorum, herhangi bir şekilde askerden herhangi bir şey gelirse siz ateş edin gibi saçma sapan laflar söylemişler. Ya hiç öyle şeylere girmeyin. Yani hani nedir gelir darbe yapacaksa..."

"FETÖ'nün kuruluş felsefesi gizlilik ve takiye"

Sanık Taşkaya'nın öğrencilik yıllarından beri örgütle irtibatının bulunduğu, üniversiteden mezun olduktan sonra da bu bağını koparmadığı ifade edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın kaymakam olarak göreve başladıktan sonra da bağını koparmayarak 15 Temmuz 2016 gecesinde terör örgütünce gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında görevli olduğu ilçede, darbe girişimine müdahale etmesi gereken en önemli meşru güç olan ilçe emniyet müdürlüğünü darbeye rıza göstererek, darbeci askerlerin gelmesi halinde müdahale etmelerini engellemek amacıyla örgütsel faaliyette bulunduğu belirlenmiştir. Sanığın kendisi gibi örgüt üyesi olan diğer sanığa telefonda verdiği örgütsel talimat ile darbe girişiminin başarılı olmayacağını anlayarak evinden ayrılması sonrasında darbe karşıtı gibi görünerek hareket etmesi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın bu iki farklı davranışının, gizlilik ve takiye kültürünü kuruluş felsefesi olarak belirleyerek yıllar yılı kendini saklamayı başarmış olan FETÖ/PDY'nin yapısına uygun olduğu anlaşılmıştır."



"Darbe yaptıysanız yaptınız teslim oluyoruz"

Sanık Muhammed Can Gayretli'nin ise eşinin adına kayıtlı 2 ayrı cep telefonunda ByLock kullandığı belirtilen kararda, BTK'dan gelen internet HTS kayıtlarında yer alan baz bilgileri ile internet HTS kaydında yer alan baz bilgilerinin zaman ve yer itibarıyla birbiriyle uyumlu olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Kararda, Gayretli'nin örgüt toplantılarına da katıldığı vurgulanarak, "Sanığın ayrıca Alacakaya İlçe Emniyet Amiri olarak görev yaptığı 15 Temmuz 2016 gecesinde, emrinde görev yapan polis memurlarına yönelik olarak, 'Asker darbe yapıyor, asker geldiği zaman kimse müdahale etmeyecek, bana bilgi verilecek, ben görüşeceğim, silah çekilirse dahi ellerinizi havaya kaldırıp ben bu devletin bir polisiyim, darbe yaptıysanız yaptınız, teslim oluyoruz diyeceksiniz' şeklinde talimat verdiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kararda, sanıkların örgütsel eylemlerinin yoğunluğu nedeniyle alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza verildiği belirtildi.