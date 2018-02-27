Önce FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı, sonra tahliye edildi. Eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk, tahliyesinin ardından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtı. Karabörk'ün Amerika'da olduğu iddia ediliyor.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp daha sonra tahliye edilen eski emniyet müdürünün Amerika'ya kaçtığı iddia edildi.



Hürriyet'in haberine göre eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk'e tahliyesinin ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Ancak eski emniyet müdürü evinde bulunamadı.



Yapılan tespitlere göre Karabörk, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı. Karabörk'ün son olarak görüldüğü yerin ABD olduğu iddia ediliyor.



Karabörk FETÖ üyesi olduğu ve yasa dışı yollarla telefon dinlemeleri iddiasıyla tutuklanmış, 3 Ağustos 2017'de ev hapsi uygulamasıyla tahliye edilmişti.



Birçok yasa dışı dinlemenin talimatını verdiği belirtilen Karabörk'ün Ergenekon ve Danıştay soruşturmalarında da etkin rol aldığı biliniyor.



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