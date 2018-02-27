banner972
İstanbul metrosunda korkunç kaza
İstanbul metrosunda korkunç kaza
Sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medyadan tepki yağdı
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
Bakan tek tek açıkladı! İşte yeni düzenleme
TGB’nin
TGB’nin "İncirlik Çuval Davası" ertelendi

FETÖ'cü müdür ABD'ye kaçtı iddiası

Önce FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı, sonra tahliye edildi. Eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk, tahliyesinin ardından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtı. Karabörk'ün Amerika'da olduğu iddia ediliyor.

FETÖ'cü müdür ABD'ye kaçtı iddiası

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp daha sonra tahliye edilen eski emniyet müdürünün Amerika'ya kaçtığı iddia edildi. 

Hürriyet'in haberine göre eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk'e tahliyesinin ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Ancak eski emniyet müdürü evinde bulunamadı.

Yapılan tespitlere göre Karabörk, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı. Karabörk'ün son olarak görüldüğü yerin ABD olduğu iddia ediliyor.

Karabörk FETÖ üyesi olduğu ve yasa dışı yollarla telefon dinlemeleri iddiasıyla tutuklanmış, 3 Ağustos 2017'de ev hapsi uygulamasıyla tahliye edilmişti.

Birçok yasa dışı dinlemenin talimatını verdiği belirtilen Karabörk'ün Ergenekon ve Danıştay soruşturmalarında da etkin rol aldığı biliniyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.