FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hem ByLock hem ankesör sistemi ile tespit edilen örgüt üyeleri gözaltına alındı. Yurt genelindeki operasyonlarda çok sayıda kişi yakalanırken FETÖ yapılanmasına büyük bir darbe indirildi.

Muğla, Eskişehir, Diyarbakır, İzmir, Aksaray... Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yurt genelinde operasyon yapıldı. Hedefte örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullananlar ve ankesör üzerinden ardışık arama yapanlar vardı.



FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.



Eskişehir'de de 6 şüpheli yakalandı. Yine aynı kentte FETÖ'den aranan bir kadın, tutuklu ziyareti yaptığı sırada yakayı ele verdi.



FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik Diyarbakır'da operasyon vardı. Soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İzmir'de ise ByLock'çular tespit edildi. Aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Kocaeli ve Aksaray merkezli operasyonlarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına darbe indirildi. Kocaeli merkezli 9 ilde 13'ü muvazzaf 19 asker, Aksaray merkezli 8 ilde askeri okul ve polis okulu öğrencisi 17 kişiden 16'sı gözaltına alındı.



ulusal.com.tr