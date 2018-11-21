Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan ve aralarında kapatılan Zaman gazetesi muhabirinin de bulunduğu 4 FETÖ şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 3 kişi gözaltına alındı

dirne'de bir eve düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 4 FETÖşüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında kapatılan Zaman gazetesi muhabirinin de yer aldığı FETÖ şüphelileri A.Ş, S.T, C.T ve D.K ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen F.E.T, M.O, O.Z yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

