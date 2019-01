FETÖ çatı davasının gerekçeli kararında sivil liselerden harp okullarına öğrenci alımının başlamasıyla birlikte, askeri liselilere yönelik baskının arttığı vurgulandı.

Kararda, ‘Harp okullarında cemaat kadrolarının yerleşip kadrolaşabilmesi için askeri liseden gelenlere sistematik işkence ve baskı uygulanmıştır’ denildi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce açılan ‘çatı’ davasında mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde harp okullarıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Gerekçede, harp okullarında askeri liseden gelenler baskıyla harbiyeden atılmaya zorlanırken, sivil liseden gelenlerin korunduğu, askeri liselerin ağırlığının bilinçli olarak azaltıldığı kaydedildi.



15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında 8 Haziran 2018’de karar çıkmıştı. Karara göre, tutuklu yedi sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı’ya “Anayasa’yı ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararın gerekçesini de tamamladı. Gerekçeli kararda harp okullarıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Gerekçeli kararda, 2007-2013 yılları arasının FETÖ’nün TSK içerisine en fazla öğrenci yerleştirdiği dönem olduğu belirtildi. Kararda bunun sebebi şöyle anlatıldı: “Askeri liselerden öğrenci alan harp okulları 2008 yılından itibaren sivil liselerden de öğrenci almaya başlamıştır. Bu tarihten sonra askeri liseden harbiyeye geçenlerin oranı düşerken harp okuluna sivil liseden alınan öğrenci sayısı hızla artmıştır. Örgüt bu dönemde dershane ve yurtlarda yetiştirdiği öğrencileri harp okullarına kitleler halinde sokmaya başlamıştır.”



KARA HARP OKULU

Gerekçeli kararda, Kara Harp Okulu’na askeri liseden gelen öğrenci sayısının 2008 yılına kadar sivil liseden alınan öğrenci sayısından fazla olduğu, ilk kez 2008-2009 eğitim öğretim döneminde sivil liseden alınan öğrenci sayısının askeri liseden gelen öğrenci sayısını geçtiği ifade edildi. Kara Harp Okulu’na 2013 yılında askeri liseden 223 öğrenci alınırken sivil liseden 550 öğrenci alınmıştı. Gerekçeli kararda şu tabloya yer verildi: “Kara Harp Okulu’ndan 2012-2013 döneminde ilişiği kesilen askeri lise girişli öğrenci sayısı 122 ile yüzde 15.1 oranına ulaşarak en yüksek orandadır. Bunlardan 75 öğrenci kendi isteğiyle, 43’ü sağlık nedeniyle ayrılmıştır. 2008-2009 yılında askeri liseden gelen 100 öğrenci (yüzde 4.19), 2009-2010 eğitim öğretim döneminde 104 öğrenci (yüzde 5.56), 2010-2011 eğitim öğretim döneminde 127 öğrenci (yüzde 8.71), 2011-2012 eğitim öğretim döneminde 86 öğrenci (yüzde 8.57), 2012-2013 eğitim öğretim döneminde 122 öğrenci (yüzde 15.1), 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 30 öğrenci (yüzde 4.04), 2014-2015 eğitim döneminde 25 öğrenci (yüzde 2.17), okuldan ilişiğini kesmiştir.”



HAVA HARP OKULU

Hava Harp Okulu’nda, 2006 yılından önce ilişiği kesilenlerin sayısı çok düşük iken askeri lise çıkışlı öğrencilerden ilişiği kesilenlerin sayısının her yıl hızla arttığı kaydedilen gerekçede, şu satırlara yer verildi: “Sivil liseden gelen öğrenci sayısı her yıl daha fazla olmasına rağmen ilişiği kesilen öğrenciler içinde sivil liseden gelen öğrencilerin oranı daha azdır. Bir başka ifadeyle askeri liseden gelen öğrencilerin daha fazla ilişiği kesildiği görülmektedir. Hava Harp Okulu’nda 2007 yılından itibaren askeri liseden gelen öğrencilerin ayrılma oranlarının hızla arttığı, 2012 yılından itibaren bu artışın azaldığı anlaşılmaktadır.”



Askeri liseler kapatıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’nın yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan biri de FETÖ’cülerin TSK’ya sızmak için kullandığı gerekçesiyle harp okullarının ve askeri liselerin kapatılması oldu. Vatan Partisi kararın ardından her hafta Beşiktaş Meydanı’nda askeri okulların yeniden açılması için nöbet tuttu. Harp okulları yeniden açıldı ancak askeri liseler FETÖ’nün sızma tehlikesi iddiasıyla hâlâ kapalı.



‘Şok Mangası’nda sistematik işkence!’

MAHKEMENİN gerekçeli kararında, harp okulundan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin anlattıkları hatırlatılarak, “Onlara harp okulundan ayrılmaları için baskı ve işkence yapıldığını anlatmışlardır. Harp okulunda gördüğü şok mangası uygulamasına dayanamayan öğrenciler okuldan atılmakla birlikte tazminat ödemeye de mecbur kaldıklarından çifte mağduriyet yaşamışlardır” ifadeleri kullanıldı. Harp okullarında, sivil liselerden gelen örgüt mensuplarına el altından bazı sınavlardan önce soruların verildiği, bazı örgüt mensuplarının cevap kağıtlarında düzeltmeler yapılarak yüksek not almalarının sağlandığı, bu şekilde örgüt tarafından kadrolaşma yapıldığı bildirilen gerekçede, “Askeri liseden gelenlere ayrımcılık yapılıp harbiye ile ilişiklerini kesmeye veya başarısızlığa zorlamanın sebebi, ileride kurmay subay olmalarını önlemektir” denildi.



Olcay Kabaktepe/ Aydınlık