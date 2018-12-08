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FETÖ'cüler peruk ve takma bıyıkla yakalandı!

skişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cüler peruk ve takma bıyıkla yakalandı!

Konya, Van, Ankara ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ö.Y, B.G, H.K. ve K.C. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 ayrı adresteki hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

Polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma sakalla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen zanlıların, emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #takma bıyık #peruk
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