Türkiye’de terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeden kaçan örgüt üyelerinin yeni toplanma adresi Yunanistan’ın Selanik kenti oldu.

Tespitlere göre, Türkiye’den kaçan yaklaşık bin FETÖ üyesi, Selanik’te yaşarken, kentte son iki yıl içinde Türklere satılan yaklaşık 250 konuttan 50’sini yine FETÖ üyeleri satın aldı.



YUNANİSTAN CESARET VERDİ



Türkiye’de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sekiz darbeci asker helikopterle kaçarak Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandropolis) kentine indi. Yunanistan gözaltına aldığı darbeci firari askerleri başkent Atina’ya götürerek, burada yargıladı ve tutukluluk sürelerini doldurdukları gerekçesiyle tahliye etti. Atina’da müstakil gizli bir eve götürülen darbeci askerler, burada polis koruması altında tutuluyorlar.



Yunan Danıştayı darbeci askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanırken, bu kararın, diğer yedi darbeci asker için de emsal olduğu ileri sürüldü. Yunanistan’ın darbecileri Türkiye’nin başvurularına rağmen iade etmeyerek Atina’da ‘gizli’ bir evde tutması, üstelik birine iltica hakkı tanıması, Türkiye’de haklarında dava açılan, arama ve yakalama kararı bulunan, gizlenen FETÖ üyelerini bu ülkeye kaçmak için cesaretlendirdi. Kaçan FETÖ’cülerin yeni adresi ise Türkiye’ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik oldu. Yaklaşık 7 bin Türk’ün yaşadığı Selanik’e yaklaşık bin FETÖ’cünün yerleştiği öğrenildi. Selanik’te yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk, “FETÖ’cüleri görünce tanıyoruz, ancak bizimle ilişki kurmuyorlar. Kendi aralarında bir araya geliyorlar. Yunanistan onlara büyük kolaylık sağlıyor, destek veriyor” dedi.



Son iki yıl içinde Edirne’de, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmak isteyen yaklaşık 250 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.