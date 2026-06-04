FETÖ davasında karar çıktı! Eski hakime hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen davada yargılanan eski hakim R.Ü., silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanığın cezaevine gönderilmesi için yakalama emri düzenledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FETÖ davasında karar çıktı! Eski hakime hapis cezası
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Yargılama sürecinde tutuksuz olan sanık R.Ü. mahkeme salonuna gelmezken, kendisini savunan avukatı duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın geçmişteki faaliyetlerine değindi. Savcılık makamı, R.Ü.'nün FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile mesleğinden ihraç edildiğini hatırlattı. Mütalaada, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve hakim olarak görev yaptığı dönemde örgütün faaliyetleri içinde yer aldığı bildirilerek, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

AVUKATTAN BERAAT TALEBİ

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını kabul etmeyen sanık R.Ü'nün avukatı, mahkeme heyetine yönelik savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilimin örgütsel bir konumu bulunmamaktadır. FETÖ ile bir bağlantısı yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ederim."

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık R.Ü.'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 7 yıl 15 ay hapse çarptırdı. Heyet, verilen hapis cezasıyla birlikte sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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