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FETÖ'de panik! "RTE için sazan avlama mevsimi başladı"

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun, firari durumda olan ve yurtdışına çıkma hayalleri kuran FETÖ üyelerine verdiği tavsiye dikkat çekti.

FETÖ'de panik! "RTE için sazan avlama mevsimi başladı"

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun, Twitter üzerinden hala firari durumda olan ve yurtdışına çıkma hayalleri kuran FETÖ üyelerine verdiği tavsiye dikkat çekti.

'OHAL kalktı diye kimse Türkiye normale döndü, mahkemeye gideyim ifade vereyim, polise gidip pasaport alayım diye ortalığa çıkmamalı' diyen USLU, FETÖ üyelerinin bunu yapması durumunda tutuklanacaklarını iddia etti.

ABD'de gözlerden uzak ve rahat bir yaşam sürdüğü bilinen firari FETÖ'cü uslu, sık sık Türkiye'de kaçak durumda olan FETÖ'cülere verdiği nasihatlerle biliniyor.

Etiketler; #Emre Uslu #fetö
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