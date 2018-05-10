Şike soruşturmasında 20'si tutukle 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Fethullahçı Terör Örgütü ele başı Fethullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli savunmasında " "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı" açıklamalarında bulundu.

Şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli savunmasında,



Erdemli, savunmasına başlamadan önce diğer sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, sanıkları duruşma salonundan çıkardı.



'KOORDİNELİ ÇALIŞMA'



Şike soruşturmasının da FETÖ'nün bir kumpası olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdemli, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı. Firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı" ifadelerini kullandı.



'AZİZ YILDIRIM'I VERİN, AKŞAMA EVDESİNİZ'



Sanık Erdemli, 3 Temmuz sürecinde operasyonu yapan emniyetçilere bunun hukuk dışı olduğunu aktardığını iddia ederek, o dönemde gözaltına alınan sanıklara "Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz" denildiğini duyduğunu savundu.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.



Reklamdan sonra devam ediyor





İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyor.



Davanın önceki duruşmalarında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve infazı gerçekleşen sanıklar ile başka bir dosyanın bu dava dosyasıyla birleşmesi sonucu, davada tutuklu sanık sayısı 20'ye yükselmişti.



FENERBAHÇE ASBAŞKANI MOSTUROĞLU: ŞİKE DAVASI FETÖ'NÜN BAŞYAPITIDIR



Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanmasının FETÖ ile bağı olduğunu dile getirerek, Şike Davası'nın 'FETÖ'nün başyapıtı' olduğunu söyledi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Habertürk TV'de yayınlanan Karşıt Görüş programında Şike Davası'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'FETÖ'nün Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştığını' söyleyen Mosturoğlu, "Şike Davası FETÖ'nün başyapıtıdır" dedi.



Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanmasının FETÖ ile bağı olduğunu öne süren Mosturoğlu, "Milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu günlerden geçiyoruz. Bizim de bu konularla ilgili medya planlamamız var ama ulusal mitinglerin bitmesini bekliyoruz. Konuşacağımız çok şey olacak" diyerek, FETÖ ile ilgili şöyle konuştu:



'BALYOZ VE ERGENEKON'DA DİJİTAL VERİLERLE OYNANDI'



3 Temmuz kumpası FETÖ'nün başyapıtıdır. Balyoz ve Ergenekon'da dijital verilerle oynandı. Bunda inanılmaz oyunlar var. Ben uçakta Aziz Yıldırım bir şey söylemiş de, o da yetiştirilmiş ve bu olay yaşanmış gibi gösterilmesine katılmıyorum.



'KİMSENİN KILI KIPIRDAMADI'



Balyoz ve Ergenekon davası ülke tarihini değiştirdi. Orada yer alan hakim ve savcılarla ilgili açılmış bir dava var. Aynı büyüklükte, HSYK üçüncü dairesinin bizim soruşturmada görev alan tüm hakimler, savcılar, duruşma üyeleri hakkında başlatılmış soruşturma var. Bu bu kadar ciddi olaydır. Bu hukukun katledildi bir yer. Sorgu hakimi aynı zamanda yargılamayı yaptı. Buna kimsenin kılı kıpırdamadı. Faik bey kendini yakacaktı Metris'in önünde. Bunun olamayacağını söyledi Gitti bu dosya yargıtayda onandı"