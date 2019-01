FETÖ’nün önümüzdeki yerel seçimleri etkileyebilmek için seçim kurullarında yer almaya çalıştığı öğrenildi. Girişimin bir örneği Şırnak Üniversitesinde yaşandı. Geçmiş yıllarda kurullara katılan bir FETÖ şüphelisinin yeniden görevlendirileceği belirtildi

FETÖ’nün seçim kurullarına sızma çabası içine girdiği, özellikle kamuda çalışan gizli FETÖ’cülere “Seçim kurullarında görev alın” talimatı verdiği öğrenildi. FETÖ’nün 31 Mart yerel seçimleri için harekete geçtiği bildirildi. Çeşitli kurumlarda çalışan FETÖ’cülere seçim kurulları uyarısı yapıldığı belirlendi. Aydınlık’a bilgi veren yetkili, FETÖ’cülerin gizli bir çalışma içinde olduklarını kaydederek “FETÖ ile bağlantılı isimler 31 Mart yerel seçimleri için her kademede görev almak için yoğun bir çaba içinde. Dikkat çekmeden sandıklarda ve daha üst kademelerde görev yapmak için çalışıyorlar.”

Çeşitli kurumlardaki yetkililer de FETÖ’nün benzer çalışmalarına vurgu yaparak, seçim kurullarında görev alınması konusunda merkezden talimat geldiğine ilişkin duyumlar olduğunu bildirdiler.



ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir durumun Şırnak Üniversitesinde de yaşandığı öğrenildi. Üniversite çalışanları Aydınlık’a gönderdikleri mektupta, “FETÖ’cüler seçimlerde YSK’da görevlendirildi” iddiasında bulundular. Üniversite çalışanları bu konuda şu bilgileri verdiler:

“Emniyet güçleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında aldıkları bir istihbarat doğrultusunda üniversitemizde her ikisi de ‘Şef’ olarak görev yapan karı-koca Vedat Sarışahin ve Cemile Cansel Sarışahin’in oturdukları lojmanda FETÖ lideri Fetullah Gülen’in kitaplarını ve başka örgütsel dokümanları buldu. Bunun üzerine üniversiteye yazı gönderip idari işlem yapılması istendi. Fakat Genel Sekreter İbrahim Baz ve Personel Daire Başkanı Osman Köse, Şırnak’ın FETÖ il ablası olduğu herkes tarafından bilinen Cemile Cansel Şarışahin’i birkaç ay açıkta beklettikten sonra, Rektör Mehmet Emin Erkan göreve başlamasından kısa bir süre sonra 2017 Ağustos ayında bu kişilerin soruşturmalarını kapattırıp göreve başlattı.

Evinde FETÖ’nün kitapları ve dökümanları çıkan Vedat Sarışahin ise yıllardır ülkemizde yapılan her seçimde Şırnak Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nda Personel Daire Başkanı Osman Köse’nin isteğiyle Genel Sekreter İbrahim Baz’ın onayı ile “geçici görevlendirme” usulü ile görevlendirildi. Şimdi aynı oyunu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yapmayı kararlaştırdılar.







24 Haziran seçimleri için Sarışahin’e verilen görevlendirme belgesi









AYDINLIK