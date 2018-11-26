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FETÖ'den yargılanan 116 sanık hakkında karar

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 116 sanık, 1 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'den yargılanan 116 sanık hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 116 sanığı 1 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırdı. 

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, örgüt üyeliğinden 17 sanığa 6 yıl 3'er ay, 81 sanığa 7 yıl 6'şar ay, 15 sanığa da 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı 3 sanık ile ilgili ise hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İkisi firari 20 sanığın dosyası ayrıldı

İkisi firari 20 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, duruşmaya gelmeyen ve haklarında örgüt üyeliğinden ceza verdiği 8 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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