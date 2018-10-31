Eski TRT çalışanı 9'u tutuklu 44 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 42'sinin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık yakınları da duruşmayı kendileri için ayrılan bölümden takip etti.



Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak'ın dosyaya giren belgeleri okumasının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Savcı Şimşek, Yunanistan'a kaçarken 5 bin 200 dolarla sınırda yakalanan eski spiker Hamza Günerigök ile sanıklar Abdullah Yeldan, Ahmet Çat, Ahmet Özdemir, Ali Hancı, Ayhan Baykara, Beşir Elmas, Cumali Çaygeç, Enes Bora, Ertan Rıdha, Eşref Üzüm, Evren Kara, Eyüp Keser, Koray Demirci, Mehmet Akif Öztürk, Mehmet Salih Helvacı, Niyazi Özkan, Orhan Tokmak, Osman Taha Sirkeci, Özkan Püsküllü, Selçuk Çelik, Serkan Canbaz, Sezai Yavaş, Sinan Güneş, Şaban Harman, Tuğral Çakır, Yunus Ayhan, İbrahim Öztürk, Hüseyin Arslan, Murat Karaca, Hakan Karaca, Ali Fuat Ayhan, Özgür Aksoy, Salih Üzer, Nurdan Ayşe Coşkun, Kubilay Süslü, Şefik Cürebal, Ali Suat Günek, Emrah Timuçin Yazıcı, Mehmet Kuş ve Safiye Tokgöz'ün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Şimşek, sanıklardan Murat Kaban'a etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını, kovuşturma aşaması tamamlanmayan sanıklar Sultan Öztürk ve Sedat Turhan'ın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Çolak, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı 25 Şubat 2019'a erteledi.