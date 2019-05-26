Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ’cülerin Twitter üzerinden başta Yunanistan olmak üzere birçok istihbarat örgütüne askeri gemilerle ilgili bilgi sızdırdıkları tespit edildi.

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada askeri sırların örgüt üyeleri tarafından nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmaya göre FETÖ’cüler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili önce çok sayıda Twitter hesabı kurdu. Başta denizcilikle ilgili bilgiler paylaşan hesaplar, daha sonra savaş gemilerimizle ilgili sıradan bir arızadan seyir rotasına kadar birçok bilgi paylaşmaya başladı. Böylece tüm gizli bilgilerin yayılması sağlandı. Yunanistan ve Türkiye aleyhine çalışan tüm istihbarat örgütleri bu bilgileri Twitter'dan elde etti. FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri’nden sorumlu sivil imamı Tuncay Opçin ve Twitter’da Fuat Avni Hesabı’nı yöneten Aydoğan Vatandaş'tı.



ADİL ÖKSÜZ’E AKTARDI

Bu bilgileri abilere sızdıran FETÖ’cülerin başında ise dönemin Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı olan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık vardı. Tespitler arasında Harmancık’ın darbe günü Akıncılar Üssü'nde Adil Öksüz’e sürekli bilgi aktardığı da yer aldı.

Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olduğu ve Donanma'ya ait 29 geminin darbe faaliyetinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesini emrettiği iddiasıyla Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanıyor. Harmancık, çapraz sorgusunda Akıncı Üssü’ne kurye uçağıyla İstanbul’a uçmak için gittiğini söylemişti.



PARMAK İZİ ÇIKTI

En son 15 Temmuz 2016’da Ankara’daki villada yapılan darbe toplantısına katılan Harmancık, burada da Öksüz ile bir araya geldi. Harmancık ifadesinde, ‘O villada benim bir izim çıksın parmağımı keserim’ demişti. İşte o villada yapılan inceleme de Harmacık’ın parmak izi de bulunmuştu.



Kaynak: aksam.com.tr