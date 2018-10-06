Erzurum'da FETÖ davasında 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Fatih Demir'in kullandığı ByLock hesabında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 42 yıl önce ailesini ziyaret ederek uyardığı tespit edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada FETÖ/PDY üyesi olduğu için 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Fatih Demir'in dosyasında, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programı aracılığıyla örgüt mensuplarıyla yaptığı görüşmeler de yer aldı.



FETÖ'ye ait bir öğrenci yurdunda "kat abiliği" yaptığı belirlenen Demir'in, ByLock görüşmelerine ilişkin hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Demir'in "fatih545" kullanıcı adıyla kullandığı ByLock programından 240 mesaj ve 72 mail gönderdiği, 162 mesaj ve bin 216 mail aldığı belirtildi.



Sanık Demir'in, ByLock'tan genel olarak sohbet ve toplantılara katılma durumu, gazete aboneliği, gazete tirajının takibi ve FETÖ soruşturmalarının durumu gibi konularda yazıştığı belirlendi.



Demir'in ByLock hesabına 20 Aralık 2015'te F.Ö. isimli kişiden gönderilen "taahhüt" konu başlıklı mailde ise FETÖ elebaşının kardeşinin, Gülen'in 42 yıl önce Erzurum'da aile üyeleriyle bir araya gelmesiyle ilgili anlatımı dikkati çekti.



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ailesini bir araya toplayıp çeşitli uyarılarda bulunduğunun, kardeşinin anlatımıyla aktarıldığı mailde, şu ifadeler yer alıyor:



"Erzurum'a valideyi ziyarete gelmişti, peder vefat etmişti. Bana dedi, Sıbğat efendi, 'Teyzemi ve halamı al bize gel' dedi, 'annem burada benim evde.' Bir de 'bütün kardeşler, filan gün, filan saatte senin evde hepsi olsun, benim onlarla konuşacağım var' dedi. Çok büyük bir hadise bu, ona sebep anlatıyorum. Ben, teyzem ve halam ayrı bir köydeydi, gittim arabamla onları topladım. Erzurum'da, sizi görmek istiyor dedim, aldım geldim. Aileyi, bütün çocukları, biraderleri, hemşireleri. O dönem dışarıda kimse yok, hepsi burada Erzurum'dalar.



Aileyle biraz sohbet etti. Sonra, 'ben size en mühim bir şey diyeceğim' dedi. 'Ben sizin neyinizim?' diye sordu. Kardeşimizsin, büyük abimizsin dedik, annem 'evladımsın', teyzem 'yeğenimsin' dedi. O zaman bize 'ben bir yola girdim, bu yoldan dönmem mümkün değil. Benim yüzümden sizi hapse de atarlar, takip ederler, taciz ederler. Bunlara şimdiden kendinizi hazırlayın. Gelecekte bunların hepsi olacak, kendinizi ayarlayın, eğer kendinizi bunlara hazırlamazsanız bu nereden çıktı diyeceksiniz. Şimdi ortalık sakin, ne beni takip ediyorlar ne de sizi. Deyin ki böyle bir kardeşimiz yok, böyle bir evladımız yok. Ben yoluma, siz de yolunuza.' Biz de o zaman ahdettik. O da bizden o zaman böyle bir taahhüt aldı."