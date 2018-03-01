Kocaeli'de, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı sanık Şuheda Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık E.D. ise 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı Şuheda Gülen'e 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık E.D'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek"suçundan tutuklu bulunan sanık Şuheda Gülen, avukatları ve yakınları ile tutuksuz sanık E.D ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, her ne kadar haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek suçundan TCK'nın 314/1 maddesine göre cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmışsa da dosyadaki deliller dikkate alındığında, sanıkların TCK 314/2 maddesi ile 3713 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve Şuheda Gülen'in, ceza verilmesi halinde tutukluluk halinin devamını istedi.

Gülen'in avukatı Kureyş Bilgiç, müvekkilinin tanık beyanlarına dayandırılarak suçlandığını ve tutuklandığını ileri sürerek, "Örgüt üyeliği suçlaması yaparken ciddi deliller olmalı. Müvekkilim o dönem cemaat denen yapının yurt ve evlerinde kalmıştır. Ancak o dönemde buralarda binlerce kişi kalmıştır. Sırf bu evlerde kaldığı için kimseye soruşturma açılmamıştır. Öğrenci evinde ve yurtta kaldığı için kimse silahlı terör örgütü üyeliği ile suçlanamaz, darbe girişimi ile bir bağı kurulamaz." diye konuştu.

Benzer suçlamalarla birçok sanığın tahliye edildiğini ancak müvekkilinin hala tutuklu olduğunu ifade eden Bilgiç, müvekkilinin Fetullah Gülen ile akraba olduğu için tahliye edilmediğini savunarak, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Şuheda Gülen, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "24 Temmuz 2016 tarihinden beri tutukluyum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık E.D ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, beraatini talep etti.

Sanıkların her ne kadar "terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılması talep edilmiş olsa da bu suçun unsurlarının oluşmayacağı yönünde kanaat getiren mahkeme heyeti, sanık Şuheda Gülen'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık E.D'yi ise etkin pişmanlık göstermesi ve örgüt hakkında bildiklerini anlatması dolayısıyla 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Mahkemeye Heyeti Başkanı Gültekin Remzi Yüksel, tutuklu sanık Şuheda Gülen hakkında hükmolunan ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, sanığın uygun bir adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verilmesinin uygun olacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek, çoğunluğun görüşüne katılmadığını beyan edip karara şerh koydu.



İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir tanığın "Kanarya Apartmanı'nda FETÖ'ye ait bir ev olduğu, içerisinde dokümanlar bulunduğu ve evdeki şahısların kaçmaya çalıştığı" ihbarında bulunduğu belirtiliyordu.

İhbar üzerine söz konusu eve düzenlenen operasyonda Şuheda Gülen'in apartmandan çıktığı sırada, E.D. ile Fildişi Sahili uyruklu A.A'nın da evde gözaltına alındıkları kaydedilen iddianamede, adreste yapılan aramada elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları, örgüte ait çok sayıda doküman, örgüt bünyesindeki evlerin adresleri ve evlerde kalanların kimlik bilgilerinin bulunduğu bilgisine yer veriliyordu.

Şuheda Gülen'in çantasından 32 evin dış kapı anahtarı, 2 adet 1 dolar, 2 tornavida ve kapı kilitleri ele geçirildiği aktarılan iddianamede, Şuheda Gülen'in ByLock kullandığını itiraf ettiği ve örgüt içerisinde sözde "büyük talebe ablası" olarak görev yaptığının tespit edildiği ifade ediliyordu.

İddianamede, tutuklu sanık Şuheda Gülen'in "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl 6 aya, tutuksuz sanık E.D'nin ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.