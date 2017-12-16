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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı

İtirafçılardan elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, Fethullah Gülen'in yeğeni Selçuk Seven yakalandı. "İşçi imamı" olduğu belirtilen Seven, İzmir'de lüks bir sitedeki evinde gözaltına alındı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı

FETÖ itirafçılarının anlattıkları, Fethullah Gülen'in yeğenini yakalattı.

İzmir'de MİT ve emniyetin operasyonu ile FETÖ'nün hücre evi çökertildi. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden biri itirafçı oldu. Ve firarilerin saklandığı 33 yeni "gaygubet" evinin adresini polise verdi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Lüks sitedeki bu evlerden birisinde örgütün lideri Gülen'in yeğeni Selçuk Seven, yakalandı.

Seven'in daha önce Çorum ve Uşak şeker fabrikalarında çalıştığı, işçilerden sorumlu "imam" olduğu ve himmet topladığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan operasyon kapsamında da arandığı ortaya çıktı.

Yeni bilgiler doğrultusunda İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde de operasyon yapıldı. Toplam 48 kişi gözaltına alındı. Aralarında FETÖ'nün aktif isimlerinin de olduğu 39 kişi tutuklandı. 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #Fetullah Gülen #izmir
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