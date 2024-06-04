FETÖ elebaşı Gülen Türkiye'ye getirildi iddiası: İlk açıklama geldi
Güvenlik kaynakları FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye getirildiğine yönelik iddialara açıklık getirdi. Kaynaklar söz konusu haberin doğru olmadığını belirtti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.
İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, Fetullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.
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