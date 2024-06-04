FETÖ elebaşı Gülen Türkiye'ye getirildi iddiası: İlk açıklama geldi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.

İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, Fetullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.

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