FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı! İstanbul'da kritik operasyona imza atıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar, ekipler tarafından yurt genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturması düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli kritik bir operasyona imza atıldı.

Operasyonda, Sancaktepe’de örgüt tarafından gaybubet evi olarak kullanılan bir adrese baskın yapıldı. Söz konusu adrese yapılan baskında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni, firari Selman Gülen’in yanı sıra bu kişinin eşi Nur Gülen, onun babası Bekir Öztürk ve annesi Mine Öztürk’ün gözaltına alındığı belirtildi.

1 YILDIR GAYBUBET EVİNDE SAKLANIYORLARMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yakalanan 4 kişinin yaklaşık 1 yıldır gaybubet evinde saklandıklarının kaydedildi. Firari şahısların örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunan kişilerle irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğunun tespit edildiği de belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Selman Gülen’in halen örgütün finans yapılanmasında faaliyet gösterdiğine dair tespitler bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sancaktepe’deki baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 14 bin dolar, 560 Estonya kronu ve arklı kişilere ait 2 pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.