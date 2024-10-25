FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ABD polisinin aldığı tedbirler damga vurdu.

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

DRON UÇURMAK YASAKLANDI

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

ÖKSÜZ DE CENAZEDE

15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından FETÖ'nün TSK İmamı firari Adil Öksüz de cenazeye katıldı.