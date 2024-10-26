FETÖ elebaşının cenazesinde Süleymancılar en önde: İkinci FETÖ Mü?

"İkinci FETÖ" olarak adlandırılan Süleymancılar, Fethullah Gülen'in cenazsinde en önde saf tuttular. Gülen'in tabutunun başındaki Süleymancılar, sembolik dua etme şekilleriyle kendilerini açıkça gösterdi. FETÖ de yıllardır kol kola hareket ettikleri Alihan Kuriş ve yönetimine tam destek veriyor.

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FETÖ elebaşının cenazesinde Süleymancılar en önde: İkinci FETÖ Mü?
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"İkinci FETÖ" olarak adlandırılan Süleymancılar, Fethullah Gülen'in cenazsinde en önde saf tuttular. Gülen'in tabutunun başındaki Süleymancılar, sembolik dua etme şekilleriyle kendilerini açıkça gösterdi. FETÖ de yıllardır kol kola hareket ettikleri Alihan Kuriş ve yönetimine tam destek veriyor.

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki cenaze töreninde 'Süleymancılar' dikkat çekti.

Süleymancılar FETÖ ile yanı safta poz verinken talimatın örgütün lideri Alihan Kuriş tarafından verildiği ortaya çıktı.

Aydınlık Gazetesi Muhabiri Kaan Arslan, Süleymancıların sembolik dua etme şekilleriyle kendilerini açıkça gösterdiğini ifade etti. Arslan, Süleymancılar ve FETÖ arasındaki ilişkinin güçlendiğini kaydetti.

Süleymancılar cemaati ikinci FETÖ haline mi geldi soruları yeniden gündem oldu.

Öte yandan Cenazede 15 Temmuz darbe girişinde rol alan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, KHK'yla ihraç edilen Binbaşı Ahmet Kalkan ve KHK'yla ihraç edilen Binbaşı Ahmet Kalkan'ın yer aldığı görüldü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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