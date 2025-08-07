FETÖ elebaşının kuzenine Atatürk ve Erdoğan’a hakaretten 12 yıl hapis istemi!

ABD'de hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni olan Kemalettin Gülen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye sırasında tespit edilen paylaşımlar üzerine işlem başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı, Atatürk hakkında da "Putatürk" ve "Sabetayist dönme Kamal" gibi ifadelerle Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiği vurgulandı. Bu ifadelerin, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

"PAYLAŞIMLARI BEN YAPMADIM"

İddianamede yer alan ifadesinde Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını, paylaşımları ilk kez gördüğünü ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Hazırlanan iddianamede, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Kemalettin Gülen’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.