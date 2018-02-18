Kars'taki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski emniyet amiri E.Ü, öğrencilik yılları ve ABD'de bulunduğu dönemde örgütün faaliyetleri hakında önemli bilgiler paylaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki yapılanmasına yönelik Kars'ta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski emniyet amiri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine gitmek için ByLock üzerinden iletişim kurulduğunu, içeriye de sadece o güne ait özel kod isimle alındıklarını anlattı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu eski emniyet amiri E.Ü'nün ifadeleri, örgütün Aydın'daki emniyet yapılanması dosyasına eklendi.



Örgütle polis kolejinde olduğu dönemde Ankara'da tanıştığını belirten E.Ü, FETÖ'nün Aydın emniyet yapılanması kapsamında tutuklu yargılanan eski emniyet amiri Ö.Ö. ile sohbetlere gidip geldiğini kaydetti.



Öğrenci maaşının yüzde 5'i örgüte

Kendilerinden sorumlu örgüt mensuplarından polis akademisine gitmeleri yönünde talimat aldıklarını anlatan E.Ü, şu bilgileri verdi:



"Polis koleji sonrası herhangi bir fakülteye gitmememiz gerektiği söylenirdi. Akademiye başladığımızda bize verilen öğrenci maaşlarının yüzde 5'i de himmet olarak istendi. Örgüt evlerine gidip gelirken tedbirli olmamız istenirdi.



Sorumlu kişiler tarafından da bir örgüt evine gitmek için en az 3 araç değiştirmemiz gerektiği söylenirdi."



Konsoloslar hakında örgüte bilgi vermiş

Tutuklu emniyet amiri, bir dönem ABD'nin Boston şehrindeki Türk Başkonsolosluğunda görev yaptığını bildirdi.



Görevlendirme sonrası Boston'daki örgüt sorumlusuyla "prepaid" diye tabir edilen ön ödemeli telefon aracılığıyla iletişim kurduğunu dile getiren E.Ü, "Daha sonra bu kişi bana ByLock üzerinden iletişim kuracağımızı, bundan dolayı programı yüklememi söyledi. Buradaki süre boyunca 'Emre' kod adını kullandım. Her konsolos değiştiğinde, gelen kişinin tutumu ve örgüt faaliyetlerine yaklaşımı konusunda sorumlu kişiye bilgiler aktardım." ifadelerini kullandı.



Malikaneye özel kod

Tutuklu sanık E.Ü, ABD'de kaldığı süre boyunca 3 kez örgüt elebaşı Gülen'in malikanesine gittiğini kaydetti.



Malikanenin örgüt içinde "yukarı" diye tabir edildiğini belirten E.Ü, şu bilgileri paylaştı:



"Pensilvanya'daki malikaneye gitmek için ByLock üzerinden iletişim kuruluyordu. Yanımdaki arkadaşım, FETÖ'nün kaldığı malikanenin güvenlik noktasına geldiğimizde görevliye sadece buraya giriş için ayarlanmış kod isimlerini söyledi. Güvenlik görevlisi üzerimizde bulunan tüm dijital materyali ve cep telefonlarını aldı. Son gittiğimde kapıda bekleyen kişiler dikkatimi çekmişti.



Beraber geldiğim arkadaşa sorduğumda nöbet tutanların, Türkiye'den ücretsiz izin alarak gelen örgüt mensubu polisler olduğunu söyledi."