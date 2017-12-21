Erzurum'da "15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla" ilgili davada aralarında FETÖ/PDY elebaşı Gülen'in firari yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de yer aldığı 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum'da "15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla" ilgili davada aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.



Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar A.K, A.S, E.Y, M.K, N.A, M.E, R.T, S.E, V.A. ve Z.S. ile avukatları katıldı.



Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklardan R.T, belirtilen dönemde mağdur S.K'nin, amcasının evinde kiracı olduğunu belirterek, evin iki bölümden oluştuğunu, bir bölümünde ailesinin, diğerinde de mağdurla annesinin oturduğunu söyledi.



Sanık R.T, şunları kaydetti:

"Mağdur bu nedenle beni tanır. Mağdurenin belirttiği gibi çalıştığım yerde kendisine herhangi bir istismarda bulunmadım. Adıma kayıtlı telefonu o dönem çocuklarım kullanıyordu. Bu nedenle çocuklarım konuşmuş olabilir. Çocuklarımla mağdurun aynı okula gidip geldikleri oluyordu.



"Ders çalışmak amaçlı gidip geldikleri oluyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Sanıklardan S.E. de kız çocuğu S.K. ve annesini o dönem aynı köyde oturması dolayısıyla tanıdığını, iddia edildiği gibi mağdur ve annesiyle cinsel ilişkiye girmediğini ileri sürdü.

Sanık M.K. de 2007'de kanser tedavisi gördüğünü, sağlığıyla ilgilendiği için iddia edildiği gibi mağdurla bıçak zoruyla ilişkiye girmediğini savundu.

Diğer sanıklar da üzerine atılı suçlamaları reddederek, haklarındaki beyanların doğru olmadığını öne sürdü.

Sanık A.S'nin avukatı Halil Timurhan Gür ise mağdurun ilk beyanında kendi babası da dahil 85 kişinin ismini bildirdiğini belirterek, vücudunda darp izi ve cinsel istismara maruz kaldığına ilişkin herhangi bir emareye rastlanmadığını söyledi.

Sanık A.K'nin avukatı Adem Dumanlı da adli tıp raporu incelendiğinde mağdura cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanıklar arasında müvekkilinin yer almadığını ve S.K'nin de müvekkiliyle ilgili herhangi bir teşhisinin bulunmadığını dile getirdi.



Gülen'in yeğeni hakkında "kırmızı bülten"

Mahkeme heyeti, FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğenleri Selahaddin ve Ammar Gülen hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

Sanık Selahaddin Gülen hakkında "kırmızı bülten"le arama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, mağdur S.K'nin mahkemede hazır edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.



İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2007'de 15 yaşındaki S.K'nin farklı tarihlerde cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sanıklar arasında mağdurun annesinin de bulunması üzerine S.K'nin ikamet ettiği adresten alınarak Nenehatun Kız Yuvası'na yerleştirildiği bildirilen iddianamede, mağdurun, yuvadaki görevlilere aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah ve oğlu Ammar Gülen'in de olduğu kişilerce cinsel istismara uğradığını söylediği kaydediliyor.

İddianamede, 9 sanığın yargılama sonucu beraat ettiği, aralarında Seyfullah ve oğlu Selahaddin Gülen'in de bulunduğu 31 şüpheli ile farklı bir soruşturmada 32 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatılarak, soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine 16 sanık hakkındaki yargılamanın sürdüğü aktarıldı.

İddianamede, sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.