FETÖ finans ağına ağır darbe: Hakmar ve Tatbak market zincirlerinin sahibi tutuklandı!

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz’da İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hakmar ve Tatbak zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk’un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerin ardından tutuklandı.

MARKET ZİNCİRİ ÜZERİNDEN ÖRGÜTE PARA AKTARDI

Haber Global’e göre, Zeki Doruk’un evinde yapılan aramalarda, terör örgütüyle bağlantılı çok sayıda materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, Doruk’un FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlarla, Türkiye’deki örgüt mensuplarına düzenli para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu para akışında Hakmar Şirketler Grubu’nun kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi. Doruk’un “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesi üyeliği” gibi gerekçelerle FETÖ’ye yardım topladığı ifade edildi.

Hakmar’ın İstanbul Sancaktepe’deki genel müdürlük binasında yapılan aramalarda, örgütsel teamüle uygun şekilde tasarlanmış çok sayıda şifreli kapı bulundu. Güvenliğin üst düzey olduğu bu mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

Doruk’un, FETÖ üyeliğinden kaydı bulunan ve örgüte sempati duymaya devam eden kişileri market zincirlerinde istihdam ettiği de rapora yansıdı.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE ÖRGÜTE ÇALIŞMIŞ

Tutuklanan şüpheliler arasında, polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş de yer aldı. Güneş’in, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alan kişiler ve onların yakınlarına nakdi yardım ilettiği belirlendi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Hakmar ve Tatbak şirketlerine kayyum atandı. Şirketlerin yönetimi, soruşturma süresi boyunca devlet kontrolüne geçti.