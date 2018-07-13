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FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!
FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!
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FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra’da lüks içinde yaşamayı sürdürüyor.

FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere’nin  başkentiLondra’dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde  ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam  sürüyor.

Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin  merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi  merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn  Road’da da birer ofisi bulunuyor.

İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine  konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha  sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah kilisenin birkaç sokak  altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük  avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple  semtinde bulunuyor.
 
Davaları kaybetti
 
İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza  Holding’e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ  mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor.
 
İngiltere Yüksek Mahkemesi geçen hafta İpek'in şirketin varlıklarını  kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti.

Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in  kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti.  Alınan  kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer  belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.
 
FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi  Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında  bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları  arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.
 
İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve  terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza  soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları  nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün  ihlal edildiği iddiasıyla AnayasaMahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal  edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal  edilmediğine karar vermişti.
 
İngiltere'de propaganda faaliyeti sürüyor
 
Öte yandan İngiltere'de 1993’den bu yana çeşitli vakıf, dernek ve  okulları ile varlığını sürdüren FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından  örgütün önemli isimleri için sığınak konumuma geldi.
 
FETÖ başta başkent Londra olmak üzere örgütlendiği kentlerde yerel  siyasetçiler, akademisyenler ve STK mensuplarını etkinliklerine dahil etmeye  çalışırken, internet üzerinden de propaganda faaliyetine devam ediyor.
 
Tarık Toros, Turan Görüryılmaz, Erhan Başyurt gibi FETÖ mensupları  kurdukları Moonstar adlı platformdan Türkiye gündemine ilişkin kara propaganda  yaparken, Yavuz Baydar yönetimindeki internet sitesi Ahval örgütün yazılı  propagandasını üstlendi.
 
Örgüt propagandasını internet üzerinden sürdüren Erkam Tufan da ABD ve  Avusturya’daki firari FETÖ mensupları Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul ile  programlar yapıyor.
 
İngiltere’de örgütün lobi faaliyetlerinin önemli bir kısmını yürüten  Dialogue Society, İngiliz hükümetinin kalbi konumundaki Whitehall Caddesindeki  ofisiyle dikkat çekiyor. Cadde, İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya ve  Savunma ile Dışişleri Bakanlıkları başta olmak üzere pek çok bakanlığa ev  sahipliği yapıyor.  FETÖ’nün buradaki ofisi, örgütün İngiltere’de kurduğu ilk  vakıflardan Amity Educational Foundation’ın da adresi olarak görünüyor.

Kilit isimler
 
15 Temmuz’un ardından İngiltere’de bir süre “yer altına” çekilen FETÖ,  Zaman İngiltere adlı yayın organını kapatırken, Kuzey Londra’da bulunan gazete  binası ile yanındaki Axis adlı eğitim vakfının kepenklerini indirdi.  Gazetenin  yerini farklı markalar altında internet yayınları alırken, Axis de kentin  merkezinden biraz daha uzakta yer alan yeni bir binaya taşındı.
 
Akın İpek, İsmail Mesut Sezgin, Kerim Balcı, Sadık Çınar, Selçuk  Başsoy, Orhan Çaya, Yusuf Kar, Ufuk Uçar, Cengiz İnce, İlknur Kahraman, Aydın  Aktaş, İsmail Şen, Fırat Batmaz, Saffet Hürkan, Hikmet Sarı, Mehmet Akif Dengiz,  Mehmet Çabuk ve Huzeyfe Borazan gibi isimlerin örgüte ait pek çok vakıf ve  derneğin kurucuları arasında yer aldığı görülüyor. Bazı isimlerin birden fazla  vakfın mütevelli heyetinde yer alması da dikkat çekiyor.
 
İngiliz hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye  verdiği dayanışma mesajlarına rağmen FETÖ'nün Axis, Lighthouse (Işıkevi),  Fellowship (Dostluk), Spring (Kaynak) ve Amity (Dostluk) gibi vakıfların çatısı  altında yer alan İngiltere'deki okul ağında gözle görülür bir gerileme yaşanmadı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #akın ipek #fiarari #Koza Holding
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