Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, Adana'da hücre evinde yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Ramazan Ö. (33) ve eşi Gizem Ö'nün (31), Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklandıkları tespit edildi.



Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese düzenlediği operasyonda 2 yıldır aranan çifti gözaltına aldı.



Şüphelilerden Ramazan Ö'nün üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktığı belirtildi.



Ramazan Ö'nün örgütün Adana ve Mersin'deki faaliyetlerinden sorumlu "bölge abisi", eşi Gizem Ö'nün de aynı bölgeden sorumlu "bölge ablası" olduğu iddia edildi.



Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen çift, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e gönderildi.