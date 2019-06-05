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FETÖ firarisi Emre Uslu'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

FETÖ firarisi Emre Uslu, cemaat üyelerinin 31 Mart'ta CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı. 23 Haziran'da da destekleyeceklerinin mesajını veren Emre Uslu, FETÖ ile HDP'nin İmamoğlu'nun gündem olmasına olumlu katkı sunduğunu belirtti.

FETÖ firarisi Emre Uslu'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

PKK'nın yöneticilerinin ardından FETÖ firarisi Emre Uslu da CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için destek açıklaması yaptı.

Twitter üzerinden bir video yayınlayan Emre Uslu,  31 Mart'ta FETÖ'nün  HDP ile birlikte İmamoğlu'nu desteklediğini söyledi.

Emre Uslu 23 Haziran seçimlerinde de FETÖ'cülerin İmamoğlu'nu destekleyeceğinin sinyalini verdi.  


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #fetö #Emre Uslu #chp #istanbul #ekrem imamoğlu
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