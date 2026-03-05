FETÖ firarisi Eski Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı

FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı. Sakınan hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları yöneltildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sakınan, Ankara Adliyesi’ne getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Sakınan, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “görevi kötüye kullanma”suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şadan Sakınan’ın, FETÖ’nün yargı yapılanması içerisinde yer aldığı ve geçmişte yürütülen bazı KPSS soruşturmalarında manipülasyon yaptığı iddiaları kapsamında arandığı belirtilmişti.

