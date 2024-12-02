FETÖ firarisi eski üsteğmen yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski üsteğmen Mehmet İ. (36), kırsal Hamzabey Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
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İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen Mehmet İ., saklandığı evde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.