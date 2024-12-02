FETÖ firarisi eski üsteğmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen Mehmet İ., saklandığı evde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.