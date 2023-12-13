FETÖ Firarisi Eski Yarbay Tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ihraç firari yarbay tutuklandı.

FETÖ Firarisi Eski Yarbay Tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede, 2018 yılı Mart ayından itibaren firarı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç yarbay E.M. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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