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FETÖ firarisi iş adamı Gökmen Çapan sahte kimlikle yakalandı

Ardahan'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında aranan ve Trabzon'da sahte kimlikle yakalanan iş adamı Gökmen Çapan tutuklandı

FETÖ firarisi iş adamı Gökmen Çapan sahte kimlikle yakalandı

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranırken yakalanan iş adamı Gökmen Çapan tutuklandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'nin il yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanırken tahliye edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan iş adamı Gökmen Çapan, polislerce Trabzon'da yakalandı.

Ö.Ç. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Çapan, polislerce Trabzon Adliyesine götürüldü.

Buradaki bir mahkeme salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince ifadesi alınan Çapan, tutuklanıp cezaevine konuldu.
Çapan'ın, Ardahan'daki söz konusu mahkemede "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan yargılanmasına devam edileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #işadamı Gökmen Çapan #Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi #ardahan
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