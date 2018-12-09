Ankara'da polis ekiplerince kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüphelinin, FETÖ üyeliğinden aranan iş adamı olduğu tespit edildi

Ankara'da polis ekiplerince kovalama sonucu durdurulan otomobilde sahte kimlikle yakalanan zanlının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan iş adamı olduğu belirlendi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan otomobilin Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine Dikmen Caddesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, 06 AK 7264 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.



Aracıyla kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.





Üzerinden "Fatih Kılıç" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan zanlının, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan iş adamı Mehmet K. olduğu tespit edildi.



FETÖ'nün finansmanında önemli görevler üstlendiği öne sürülen Mehmet K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.