banner999
VakıfBank dünya şampiyonu
VakıfBank dünya şampiyonu
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Ankara'da polis ekiplerince kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüphelinin, FETÖ üyeliğinden aranan iş adamı olduğu tespit edildi

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Ankara'da polis ekiplerince kovalama sonucu durdurulan otomobilde sahte kimlikle yakalanan zanlının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan iş adamı olduğu belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan otomobilin Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Dikmen Caddesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, 06 AK 7264 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. 

Aracıyla kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.


Üzerinden "Fatih Kılıç" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan zanlının, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan iş adamı Mehmet K. olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün finansmanında önemli görevler üstlendiği öne sürülen Mehmet K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.