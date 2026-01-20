FETÖ firarisine bilgi akışı davası: 151 sayfalık gizli belge polisin e-postasından çıktı!

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi ve belge aktardıkları öne sürülen dört emniyet mensubunun davasına sahne oldu.

Duruşmada tutuklu sanık Serkan Dinçer ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanının dosyaya giren evrakları okumasının ardından söz alan sanık Dinçer, suçlamaları reddetti. Kendisinin "günah keçisi" seçildiğini savunan Dinçer, "Herkese açık, şifresiz ve sosyal medyada dolanan bilgiyi indirmek suç değildir. Yayınlayan ve yayınlatanlar bellidir. Bu bilgileri indirmem nasıl suç olabilir." ifadelerini kullandı. Aleyhinde somut bir delil bulunmadığını ve kendisine iftira atıldığını öne süren Dinçer, beraatini talep etti. Sanık avukatı ise dosyaya eklenen yeni delillerin müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirterek tahliye istedi.

ANKESÖRLÜ ARAMA KAYITLARI İSTENDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve Dinçer'in tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dinçer'in ankesörlü telefonlardan gerçekleştirdiği görüşme kayıtlarının temin edilmesine hükmetti.

Tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Nisan tarihine erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın başlangıcına dair çarpıcı detaylar yer aldı. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te "Zahir Çamlıca" kullanıcı adını kullanan bir hesabın; Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı personeline yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi. Bu hesabın aynı zamanda FETÖ firarisi Cevheri Güven'in paylaşımlarını yeniden dolaşıma soktuğu tespit edildi.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli Serkan Dinçer'in kullandığı saptandı. İddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki e-posta, mesaj ve dosyaların, Cevheri Güven'in YouTube kanalında yayımladığı belgelerle birebir örtüştüğüne dikkat çekildi. Özellikle suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ait 151 sayfalık taranmış evrakın, Dinçer'in kullandığı "[email protected]" adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

ÜST DÜZEY EMNİYET MÜDÜRLERİNE 20 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanık koltuğunda oturan diğer isimler eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın durumuna da yer verildi. Bu isimlerin, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları henüz gizlilik aşamasındayken üçüncü kişilerle paylaşarak "gizlilik kararlarını ihlal ettikleri" belirtildi.

Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları ancak eylemleriyle örgüte bilerek yardım ettikleri ifade edildi. Savcılık makamı, Serkan Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar; Çelik, Öner ve Demircan'ın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.