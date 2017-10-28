FETÖ, HDP’nin seçimlerde barajı geçmesi için oy verdi, seçim çalışması yaptı. Kaynak Holding hakkında hazırlanan fezlekede yer alan gizli tanık ifadelerinde çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Bir gizli tanık, “HDP’ye oy vermek üzere Kuran’a el bastırılıyor, yemin ettiriliyor" dedi

HDP’nin başarısı için Kuran’a el bastılar, herkesten oy istediler.



FETÖ’nün Türkiye’deki ana finans kaynağı olan Kaynak Holding hakkında hazırlanan fezlekede çarpıcı bilgiler yer aldı. Gizli tanık ifadelerinin yer aldığı fezlekede, kurum toplantılarında çalışanlara örgütsel talimatlar verildiği ortaya çıktı.



Bir süre Holding’te çalıştığını söyleyen gizli tanık Duman, devlet yetkilileri incelemeye geldiğinde, “evrakları imha ettiklerini, bilgisayarların harddisklerinin özel bir ekip tarafından temizlendiğini, Fethullah Gülen’in resmi kaldırılarak Atatürk’ün resminin asıldığını” anlattı.





Duman, 17-25 Aralık’tan sonra yapılan toplantıların da ayrıntılarını da paylaştı.Gizli tanık Berrak da, seçime yakın zamanlarda çalışanlara HDP’ye oy vermeleri için Kuran’a el bastırıldığını, biat etmeyenlerin tazminatsız bir şekilde işten atıldığını söyledi.