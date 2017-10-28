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FETÖ, HDP'ye çalışmış! "HDP için Kuran'a el bastırdılar"

FETÖ, HDP’nin seçimlerde barajı geçmesi için oy verdi, seçim çalışması yaptı. Kaynak Holding hakkında hazırlanan fezlekede yer alan gizli tanık ifadelerinde çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Bir gizli tanık, “HDP’ye oy vermek üzere Kuran’a el bastırılıyor, yemin ettiriliyor" dedi

FETÖ, HDP'ye çalışmış! "HDP için Kuran'a el bastırdılar"

HDP’nin başarısı için Kuran’a el bastılar, herkesten oy istediler.

FETÖ’nün Türkiye’deki ana finans kaynağı olan Kaynak Holding hakkında hazırlanan fezlekede çarpıcı bilgiler yer aldı. Gizli tanık ifadelerinin yer aldığı fezlekede, kurum toplantılarında çalışanlara örgütsel talimatlar verildiği ortaya çıktı.

Bir süre Holding’te çalıştığını söyleyen gizli tanık Duman, devlet yetkilileri incelemeye geldiğinde, “evrakları imha ettiklerini, bilgisayarların harddisklerinin özel bir ekip tarafından temizlendiğini, Fethullah Gülen’in resmi kaldırılarak Atatürk’ün resminin asıldığını” anlattı.

Duman, 17-25 Aralık’tan sonra yapılan toplantıların da ayrıntılarını da paylaştı.

“HDP’YE OY VERİN: Zaman gazetesi yazarları ile Samanyolu televizyonu yetkililerinin çok sık olarak şirkete gelip gittiklerini, idarecilerle toplantılar yaptıklarını biliyorum. Birçok toplantıya Kemal Gülen’in (Fetullah Gülen’in yeğeni) geldiğini ve katıldığını bizzat gördüm. Ekrem Dumanlı’nın da toplantılara katıldığını duydum. Bizlerin mevcut durum itibarıyla bulunduğumuz yerdeki AKP dışındaki en güçlü partiye, eğer CHP ise o, değilse HDP’ye oy vermemiz, özellikle yerel seçimlerden önce bizlere sürekli dikta edildi. Karşı çıkanlar ise liste yapıldı ve seçimden sonra toplu bir şekilde işten çıkarıldı."

Gizli tanık Berrak da, seçime yakın zamanlarda çalışanlara HDP’ye oy vermeleri için Kuran’a el bastırıldığını, biat etmeyenlerin tazminatsız bir şekilde işten atıldığını söyledi.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #hdp
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