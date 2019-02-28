3N Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi Muğla Dalaman'dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven'in de FETÖ’cü çıktığını belirtti. Kelkitlioğlu, "Bank Asya, örgüt imamlarıyla görüşme tek tek deşifre edildi! Önce yaver şimdi pilot! Ülkenin liderini Allah korumuş" ifadelerini kullandı. Kelkitlioğlu, yayın öncesi "Bugün Çarşamba! ‘Mayın Tarlası’ programıyla saat 12.00’da Show radyo ve radyo viva ortak yayınında dinleyicilerimizle buluşacağız! Programda fetöyle mücadelede son dönemin en önemli gelişmesini açıklayacağım!" duyurusunu yapmıştı

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında açıklamalarda bulundu.



Kelkitlioğlu şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanını Dalaman'dan İstanbul'a getiren pilot Barış Yurtseven de Fetö üyesi çıktı. Barış Yurtseven'i tanık olarak dinleyen Muğla Başsavcılığı. Muğla Başsavcılığının bunu gözden kaçırması büyük problem.



Ülkece topyekün mücadele gerektiren bir bela ile uğraşıyoruz. Bunun tek çözüm noktası ise toplum olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek.



HDP tüm hareket planını nereden alıyor ? Kandil'den alıyor. Bunu tüm delilleriyle hepimiz biliyoruz.



Kılıçdaroğlu basın bize yer vermiyor diyor. Hangi televizyona gitmişler de reddedilmiş?



Başarısızsan ya gidersin ya da gönderilirsin. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü gönderilemediği gibi kendisi de koltuğu bırakmak istemiyor."



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