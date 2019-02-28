banner1002
Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar
Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Rifat Mutlu Kanal Avrupa'da projelerini anlattı
Çanakkale'de göçmen operasyonu
Çanakkale'de göçmen operasyonu

"FETÖ ile mücadelede son dönemin en önemli gelişmesi" "Barış Yurtseven FETÖ'cü çıktı" 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven kimdir

3N Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi Muğla Dalaman'dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven'in de FETÖ’cü çıktığını belirtti. Kelkitlioğlu, "Bank Asya, örgüt imamlarıyla görüşme tek tek deşifre edildi! Önce yaver şimdi pilot! Ülkenin liderini Allah korumuş" ifadelerini kullandı. Kelkitlioğlu, yayın öncesi "Bugün Çarşamba! ‘Mayın Tarlası’ programıyla saat 12.00’da Show radyo ve radyo viva ortak yayınında dinleyicilerimizle buluşacağız! Programda fetöyle mücadelede son dönemin en önemli gelişmesini açıklayacağım!" duyurusunu yapmıştı

"FETÖ ile mücadelede son dönemin en önemli gelişmesi" "Barış Yurtseven FETÖ'cü çıktı" 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven kimdir

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Kelkitlioğlu şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanını Dalaman'dan İstanbul'a getiren pilot Barış Yurtseven de Fetö üyesi çıktı. Barış Yurtseven'i tanık olarak dinleyen Muğla Başsavcılığı. Muğla Başsavcılığının bunu gözden kaçırması büyük problem. 

Ülkece topyekün mücadele gerektiren bir bela ile uğraşıyoruz. Bunun tek çözüm noktası ise toplum olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek.

HDP tüm hareket planını nereden alıyor ? Kandil'den alıyor. Bunu tüm delilleriyle hepimiz biliyoruz.

Kılıçdaroğlu basın bize yer vermiyor diyor. Hangi televizyona gitmişler de reddedilmiş?

Başarısızsan ya gidersin ya da gönderilirsin. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü gönderilemediği gibi kendisi de koltuğu bırakmak istemiyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #erdoğan #15 temmuz #Dalaman #istanbul #muğla #barış yurtseven
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.