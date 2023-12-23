"FETÖ İLE MÜCADELEDE ZAYİFETLER VAR"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ulusal Kanal'da Mustafa İlker Yücel'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesini değerlendiren Ünlü, zafiyetler olduğuna dikkat çekti. Ünlü, Şırnak Üniversitesindeki FETÖ içinse "YÖK görevini yapmalı" çağrısında bulundu.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE ZAYİFETLER VAR"
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Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa İlker Yücel'in sunduğu Ezber Bozan programında önemli açıklamalar yaptı.

FETÖ'yle mücadele gündemi değerlendiren Ünlü, zafiyetler olduğunu söyledi.

Şırnak Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına dikkat çeken Ünlü, YÖK'e çağrıda bulundu.
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"Kanunlara uymayan her yapıya operasyon şarttır" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün altını çizdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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