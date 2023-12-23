"FETÖ İLE MÜCADELEDE ZAYİFETLER VAR"

Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa İlker Yücel'in sunduğu Ezber Bozan programında önemli açıklamalar yaptı.



FETÖ'yle mücadele gündemi değerlendiren Ünlü, zafiyetler olduğunu söyledi.



Şırnak Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına dikkat çeken Ünlü, YÖK'e çağrıda bulundu.

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"Kanunlara uymayan her yapıya operasyon şarttır" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün altını çizdi.