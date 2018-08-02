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FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahrem imamlarla ankesörle telefondan haberleştikleri belirlenen FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen 5'i aktif görevde olan 27 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 astsubay olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesince Ankara ve 7 ilde sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #asker
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