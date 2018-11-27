Hazırlanan iddianamede, FETÖ mensuplarının, cinayetin işlendiği serginin açılış tarihinin, Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce olan 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiği belirtildi.

Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin iddianamede, FETÖ mensuplarının, cinayetin işlendiği serginin açılış tarihinin, Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce olan 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiği belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamede, Rus Büyükelçi Karlov'un, Ankaralı Gezginler Grubu'nun organize ettiği, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" isimli resim sergisinde FETÖ'cü terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar anlatıldı.



Şüpheliler arasında yer alan Ankaralı Gezginler Grubu'nun kurucusu Mustafa Timur Özkan'ın elektronik posta hesaplarının incelemeye alındığı anlatılan iddianamede, FETÖ mensubu Özkan'ın Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki suikastın gerçekleştiği resim sergisinin açılışının 19 Aralık 2016'da yapılması için özel çaba gösterdiği ve büyükelçilik çalışanlarına da serginin 19 Aralık'ta yapılması konusunda telkinlerde bulunduğu ifade edildi.



Örgütün, 2016 Şubat ayında cinayeti planladığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün saldırıyla ilgili istihbarat topladığı ve Karlov'un korumasız olacağının bilindiği sergi için çalışmalarına başladığı belirtildi.



İddianameye göre, bu kapsamda harekete geçen şüphelilerden Özkan, 12 Şubat 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği çalışanlarından olan Igor Mityakova ile elektronik posta vasıtasıyla irtibata geçti. Özkan e-postasında, 24 Kasım 2015'te sınır ihlali yaptığı için Rus uçağının düşürülmesinden sonra iki ülke arasında yaşanan gerilimin sonlandırılması temennisinde bulunarak, "Biz Ankaralı Gezginler olarak Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nde sizin Büyükelçilik olarak uygun göreceğiniz bir tarihte fotoğraf sergimizi düzenleyelim. Sizden beklentimiz sadece açılış kokteylinin verilmesinden ibarettir. Böyle bir serginin açılışının Sayın Büyükelçi tarafından yapılmasından ayrıca onur duyarız." ifadelerini kullandı.



Özkan'ın sergi teklifi, Mityakov tarafından Büyükelçilik yetkililerine iletildi ancak iki ülke arasındaki gergin ortamdan ötürü teklifin ileride değerlendirilmesi kararlaştırıldı.



Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin 2016 yaz aylarından sonra normalleşmeye başlamasından sonra resim sergisinin gerçekleştirilmesi için Özkan yeniden harekete geçti.



Durumdan haberdar edilen Büyükelçi Karlov, fotoğraf sergisinin 2016 yılının sonuna kadar gerçekleşmesi için Mityakov'u görevlendirdi. Bu kapsamda Özkan ile Mityakov görüşmelere başladı ve görüşmelerde Karlov'un da sergiye katılması konuşuldu.



Özkan'ın yetkilisi olduğu Ankara Gezginler Grubunca 2016 Aralık ayında fotoğraf sergisi düzenlenmesi için 4 Şubat ve 18 Mart 2016'da Çankaya Belediyesine başvuru yapıldı. Çankaya Belediyesi de 9 Ağustos 2016'da, 16 ve 30 Aralık 2016 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezinde Gezginler Grubu'na, "Gezginlerin Objektifinden Çankaya" isimli sergi için Füreyya Korel ve Fikret Mualla Salonlarını tahsis etti.



Rus Büyükelçiliği tarafından da Kasım 2016'da fotoğraf sergisi için Çankaya Belediyesi ile yazışmalar yapıldı. Çankaya Belediyesince Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki salonların 16-30 Aralık 2016 tarihlerinde etkinlik için Ankaralı Gezginler Grubu'na tahsis edildiğine dair büyükelçiliğe cevap verildi.



"Gezginlerin Objektifinden Çankaya" isimli organizasyon için tahsis edilen Fikret Mualla Salonu'nun kullanımında şüpheli Özkan tarafından değişiklik yapıldı ve salon, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" isimli sergi için kullanılmaya başlandı.



İddianamede, Çankaya Belediyesinin, anılan organizasyona katkısının sadece sergi salonunun tahsisinden ibaret olduğu belirtildi.



İddianamede, Özkan'ın, 14 Kasım 2016'da başka bir büyükelçilik çalışanına gönderdiği postada, "Bugünkü görüşmemizde, '16 Aralık'ta sergiyi kuralım, 17 Aralık'ta açılış yapalım' dedik ama 17'si cumartesiye geliyor. Sanırım sizin açınızdan cumartesi uygun olmaz, isterseniz aynı şekilde 16 Aralık Cuma günü sergi kurulumu, 19 Aralık Pazartesi günü de açılış olabilir. Bunu da dikkate alın lütfen, selamlar." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Şüpheli Özkan'ın söz konusu değişikliği yapması hususunda iddianamede, "Bu konudaki bütün inisiyatifin hazırlık sürecinin başladığı tarihten itibaren şüpheli Mustafa Timur Özkan'da olduğu anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, sergi tarihi konusunda Özkan'ın büyükelçilik çalışanlarını da yönlendirdiği ve tarihin 19 Aralık olarak belirlenmesini sağladığı, söz konusu tarihte de Karlov'un terörist Altıntaş tarafından öldürüldüğü kaydedildi.



Üçlü zirveden bir gün önce suikast



Karlov iddianamesinde, Suriye'nin mevcut siyasal durumu ve 24 Kasım 2015'te Rusya'ya ait bir bombardıman uçağının sınır ihlali yapmasından ötürü Türk jetleri tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerildiği ifade edildi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başladığı bildirilen iddianamede, 20 Aralık 2016'da Moskova'da Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlarının Suriye'deki ihtilafın sonlandırılmasına yönelik siyasi süreci canlandırmak amacıyla toplantı yapacakları aktarıldı.



İddianamede, "suikastın planlayıcısı FETÖ'nün bu nedenle Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi için bilinçli olarak 19 Aralık 2016 tarihini belirlediği ve saldırının gerçekleştiği serginin açılışı için büyükelçilik çalışanlarını dahi yönlendirdiği" tespitine yer verildi.



İddianamede, FETÖ'nün Karlov suikastındaki amacının, "İki ülke arasındaki bütün siyasal ilişkileri koparmak, her iki ülkeyi olası bir savaş durumuna getirmek, Suriye'de yaşanan iç karışıklığı çözümsüz hale getirmek ve siyasi bir sonuç alınmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir ülke olduğu yönünde olumsuz bir izlenim yaratmak." olduğu vurgulandı.



Örgütün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan bir dizide Karlov suikastının canlandırıldığı da belirtilen iddianamede, dizi içeriğine, "Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak. Ne olursa olsun gerekirse çatışıp öleceğiz ama onu da öldüreceğiz. Yarınki anlaşmayı imzalarsa mahvoluruz. Türkiye'yi kimse tutamaz, Ortadoğu'nun yeniden yükselen yıldızı olur. Buna engel olmak zorundayız." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.