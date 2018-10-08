Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), mensuplarının ByLock yazışmalarında, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi'ni çeşitli üniversite adlarıyla şifrelediği ortaya çıktı

FETÖ'nün askeriye ve Polis Akademisi'ne sızma planı örgüt mensuplarının ByLock'taki şifreli yazışmalarıyla deşifre oldu.



15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar, her geçen gün örgütün karanlık ve hain yönünü gözler önüne seriyor.



Güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmaları sonucu elde edilen deliller ve itirafçıların verdiği bilgilerle örgütün pek çok yöntemi açığa çıkıyor.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli E.K'nın ByLock yazışmaları incelendi.



İnceleme sonunda bazı üniversite isimlerinin ByLock yazışmalarında sık sık kullanıldığı tespit edildi.



Yapılan araştırmada örgütün, ordunun deniz, kara ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi'ne, ByLock'ta üniversite isimleri vererek şifrelediği belirlendi.



Bir örgüt üyesinin ByLock mesajıyla verdiği talimatta "Haliç Üniversitesi başvuruları yarın başlıyor, buraya başvuralım" dediği, yapılan araştırmada verilen tarihte Deniz Kuvvetleri'ne girmek için başvuruların başladığı tespit edildi.



FETÖ'nün, Deniz Kuvvetleri'ni Haliç Üniversitesi, Kara Kuvvetlerini Kadir Has Üniversitesi, Hava Kuvvetleri'ni Yıldız Teknik Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığını Okan Üniversitesi, Polis Akademisini ise Fatih Üniversitesi olarak şifrelediği ortaya çıktı.



Yürütülen soruşturma kapsamında çözülen şifreler sonrası, şifreli konuşmaların geriye dönük incelendiği, bu kapsamda gözaltı kararları verilebileceği öğrenildi.