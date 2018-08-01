FETÖ’cü hakim ve savcıların kumpasıyla mağdur olan Erdem Özdemir’in açtığı tazminat davasını reddeden mahkemeye Yargıtay, 'dur' dedi.

Erdem Özdemir'in avukatı Özgür Senger, müvekkili hakkında FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği dinleme ve izleme kararlarına karşı manevi tazminat davası açtı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tazminat davasını “iletişimin tespiti kararını veren hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma açılması bu davanın sonucunu etkilemez” diyerek reddetti.

Karar Yargıtaya'a taşındı. Yargıtay kararında “Soruşturma dosyasında görev yapan savcı ve hakimlerin kişisel kusur, haksız fiil veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığı bunun davacı lehine oluşup oluşmadığının araştırılması” gerektiği vurgulandı.



DİNLEME VE İZLEME KARARINI 42 KEZ UZATTILAR, DAVA AÇTI REDDEDİLDİ

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, 2012 yılında Erdem Özdemir hakkında İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından dinleme ve teknik takip kararı verildi. Dineleme kararı 42 kez uzatıldı. 3 yıl devam eden soruşturma dosyası 2015 yılında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilerek kapatıldı.

Hakkında verilen dinleme ve teknik takip kararlarının hukuka aykırı olduğunu belirten Erdem Özdemir kararda imzası olan savcı ve hakimler hakkında suç duyurusu yaparak 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



DİNLEME KARARI VEREN HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA OLMASI DAVAYI ETKİLEMEZ

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi ise Özdemir'in açtığı bu davayı reddetti. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, dinleme kayıtlarının usulüne uygun biçimde imha edildiğini ve hiçbir şekilde açıklanmadığı için Özdemir'in zarara uğramadığını belirtti. Mahkeme kararında ayrıca Özdemir'in telefonlarının dinlenmesi kararını veren hakim hakkında HSYK tarafından soruşturma açılmasının bu davanın sonucunu etkilemeyeceğine hükmetti.



AVUKAT 'HAKİM VE SAVCILAR ARAŞTIRILSIN' DEDİ

Kararı temyiz eden Erdem Özdemir'in Avukatı Özgür Senger de Ağır Ceza Mahkemesi'nin dinleme kararı veren hakim ve savcıların müvekkili hakkındaki soruşturmada kişisel kusurlarının olup olmadığını araştırmadan hüküm kurduğunu söyledi.



YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Temyiz dosyasını inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay Ceza Dairesi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nin tazminat davasını reddetme kararını oybirliği ile bozdu. Kararda, “Tazminat istemine dayanak soruşturma dosyasında görev yapan Cumhuriyet savcıları ve hakimler hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma olup olmadığı, olması halinde sonucunun Cumhuriyet savcıları ve hakimlerin kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hallerinin bulunup bulunmadığı bunun davacı lehine oluşup oluşmadığının araştırılması” istenildi.