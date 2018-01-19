Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli bir subayın, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi

Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli bir subayın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli bir üsteğmen polise teslim oldu.



FETÖ mensubu olduğunu beyan eden subayın, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği ve itirafçı olmak için emniyete başvurduğu belirtildi.



Subayın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.