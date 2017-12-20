banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

FETÖ mensupları ABD'de birbirlerine düştü

ABD'ye kaçan FETÖ'cüler ile ABD'de yaşayan FETÖ'cüler birbirine düştü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milyonlarca lirayı Türkiye'den kaçıran FETÖ'cüler ABD'de para kavgasına tutuştu.

FETÖ mensupları ABD'de birbirlerine düştü

15 Temmuz darbe girişiminin ardından milyonlarca lirayla ABD'ye kaçan FETÖ'cüler, ABD'de yaşayan FETÖ'cüleri rahatsız etti. 

Örgüt mensupları arasında para ve liderlik kavgası çıktı.

Aydınlık Gazetesi'nden Zeynep Sıla Kemahlı'nın haberine göre ABD’de yaşayan FETÖ'cüler maddi sıkıntı çekerken, Türkiye’den para kaçıranlar hem lüks içinde yaşıyor hem de FETÖ’nün ABD’deki para çarkına girmek istiyor.

Tartışmanın fitilini ateşleyen iki isim ise kapatılan Zaman gazetesi Washington Sorumlusu Ali Aslan ile Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı.

Türkiye'den gelen FETÖ'cülerin ABD'de daha rahat bir yaşam sürmesi ve yapılan karşılıklı suçlamalar, "Örgüt içi savaş" sinyali olarak yorumlanıyor.

Öyle ki eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Türkiye’den gelen Fetullahçıları kendi bölgesi ilan ettiği Teksas’a sokmadığı iddia ediliyor. Benzer kavgalar Avrupa’da da yaşanıyor.

İki grup arasındaki bir diğer tartışma da hedef tahtasına neyin oturtulması gerektiği konusunda yaşanıyor.  

ABD'de yaşayanlar Türkiye'yi açıktan hedef alırken, Türkiye'den kaçanlar yalnızca Erdoğan'ın hedef alınması gerektiği görüşünde. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #15 temmuz #abd #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Avrupa Birliğinden Uber kararı
Sonraki Haber
Mustafa Tuna: 2018 yılında EGO toplu taşıma ücretlerine zam yapmayacağız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ruda - 4 gün önce
Kilisede Tanrı ile kul arasında papaz efendiler vardır.İslam dininde ise Yaratıcı ile kulu arasında hiçbir şekilde her hangi bir isimde aracı bulunmaz.Ama FETÖ ihanetinde gördük ki maalesef papazın yerini islam dinindede ,Cemaat hocaları,Tarikat şeyhleri vs ..hoca geçinen şahıslar almışlar,maddi açıdan varlık içerisinde saltanat sürüyorlar ve halkımızın dini duygularını alabildikleri kadar sömürüyorlar. Ve sonucunda öyle bir güç zehirlenmesi yaşıyorlar ki yeryüzünün ve Yaratıcının gözünde en zelil ,en kötü işi yaparak ülkelerine ihanet ediyorlar.
Yanıtla Beğenme(1)