ABD'ye kaçan FETÖ'cüler ile ABD'de yaşayan FETÖ'cüler birbirine düştü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milyonlarca lirayı Türkiye'den kaçıran FETÖ'cüler ABD'de para kavgasına tutuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından milyonlarca lirayla ABD'ye kaçan FETÖ'cüler, ABD'de yaşayan FETÖ'cüleri rahatsız etti.



Örgüt mensupları arasında para ve liderlik kavgası çıktı.



Aydınlık Gazetesi'nden Zeynep Sıla Kemahlı'nın haberine göre ABD’de yaşayan FETÖ'cüler maddi sıkıntı çekerken, Türkiye’den para kaçıranlar hem lüks içinde yaşıyor hem de FETÖ’nün ABD’deki para çarkına girmek istiyor.



Tartışmanın fitilini ateşleyen iki isim ise kapatılan Zaman gazetesi Washington Sorumlusu Ali Aslan ile Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı.



Türkiye'den gelen FETÖ'cülerin ABD'de daha rahat bir yaşam sürmesi ve yapılan karşılıklı suçlamalar, "Örgüt içi savaş" sinyali olarak yorumlanıyor.



Öyle ki eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Türkiye’den gelen Fetullahçıları kendi bölgesi ilan ettiği Teksas’a sokmadığı iddia ediliyor. Benzer kavgalar Avrupa’da da yaşanıyor.



İki grup arasındaki bir diğer tartışma da hedef tahtasına neyin oturtulması gerektiği konusunda yaşanıyor.



ABD'de yaşayanlar Türkiye'yi açıktan hedef alırken, Türkiye'den kaçanlar yalnızca Erdoğan'ın hedef alınması gerektiği görüşünde.





ulusal.com.tr