Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

CIA-MOSSAD projesi oldukları artık gece ve gündüz misali aşikar.

Öyle iken örgüt Türkiye’nin içinde bile halen çözülmedi, neden?

Hayır hadiseyi inanç ekseninde izah etmek mümkün değil zira Fetullah’ın dininin İslam olmadığını, birazcık İslamı bilen ve muhakemesi olan herkes görür.

Çözülmemesinde cemaatçi dayanışma yani kabileciliğin yanısıra, Diyanet ile iktidarın bu çete ile teolojik bir mücadele yapmamasının büyük payı büyük.

Bu arada FETÖ ile mücadelenin son birkaç aydır sadece TSK ile sınırlandırılması gaflet değil ihanettir!



İSTANBUL’U AKP’NİN ELİNDEN SADECE O ALIR!

CHP’li pek çok milletvekili İstanbul adaylığına teşne ancak olmaz, kaybederler.

İstanbul’u kazanmanın olmazsa olmazı, seçimi AKP-CHP çekişmesine dönüştürmeyecek bir ismin adaylığıyla mümkündür.

Başka bir ifadeyle politize olmamış, hizmet imajlı güven veren bir ismin aday yapılması.

Bagajı temiz, partiler üstü böyle bir isim AKP medyasının yapacağı kesin olan yıpratma taarruzlarını da etkisiz kılar.

Peki o isim kim mi?

İsim yazmayacağım zira derdim birini lanse etmek değil, söylemek istediğim mücadeleyi siyasi yarış ekseninden çıkarmak ve iktidarı ekonomik buhranın altında bırakmaktır.



BAHÇELİ’YE AF GÖREVİ

Tıpkı baskın seçimi gündeme getirmesi gibi...

Birileri Bahçeli’ye üfledi, o da gereğini yaptı.

Aynı şey af için geçerli.

Yine o malum merkez Bahçeli’ye dedi ki, affı gündeme sok.

Amaçları son 16 yılı aklayıp paklamak yani yapılan yolsuzluklara af getirmek ve gelecekte kurulacağı kesin olan Yüce Divanları engellemek.

İktidarın ısrarla devlete karşı işlenen suçlar demesi bundan.

Bakın bu af olayı öyle bir şeydir ki, sınır çizilemez ve eninde sonunda PKK ile FETÖ dahil herkesi kapsar.



TAYYİP’E İKİNCİ BİR KONUDA EVET!

Tayyip Erdoğan’ı bir konuda hep destekledim.

Kapalı mekanlarda sigara yasağı ilan etmesini.

Bugün ikinci desteğimi açıklıyorum: Milli savunma sanayimizin önünü açması.

Ucunda başka sebepler olsa bile sonuç olarak ülke için gerekli bir adım.

Bu politika devam ederse mesafe alacağız.

Hep yazıp söyledik, bu coğrafyada güçlü ordunuz olmazsa yaşayamazsınız. Güçlü ordu için de mutlaka ama mutlaka milli silah sanayisi gerekiyor.



4 KATRİLYONLUK UÇAK VE İKİ İNTİHAR!

Bir tarafta hangarında 13 lüks uçak bulunurken, 4 katrilyon liralık 14’üncüsünü boyatıp hazırlatan haşmetlü devletlülerimiz, öbür yanda sefaletin iki dramatik fotoğrafı.

Birincisi oğluna pantolon alamayan babanın intiharı, diğeri Urfa’da protokol önünde işsizim-açım deyip kendini yakan adam!

Bugünün Türkiye’si işte budur.

Ve böyle bir tabloyu asr-ı saadet yönetimi gibi sunan İslamcılarımız!